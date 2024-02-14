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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة التجمع السادس

عقب تفقده لتطوير محاور الطرق بالمدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقاً" بالقاهرة الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 4800 فدان، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقاً"، تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتتمتع بموقعها المتميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، إضافة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، وتتيح مختلف الفرص الاستثمارية، موجهاً بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، لدفع معدلات تنمية تلك المنطقة.

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