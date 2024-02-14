فلسطين تطالب "العدل الدولية" بمنع وقوع المزيد من الجرائم في غزة

دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قضاة محكمة العدل الدولية لاستخدام صلاحياتهم وسلطاتهم القانونية الكاملة لمنع وقوع المزيد من الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشاد الشلالدة ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ بالطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية للنظر في العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، مستنكرا بشدة "إعلان سلطات الاحتلال بصفة رسمية عن شن هجوم عسكري كبير على رفح الفلسطينية، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين النازحين في هذه المدينة الواقعة جنوب غزة".

وكانت الرئاسة في جنوب إفريقيا قد أعلنت قبل ساعات أن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.