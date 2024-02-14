محافظ القليوبية يتفقد منشآت طبية بشبين القناطر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الطبية، التي يجرى تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني، المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال.

بدأ محافظ القليوبية، جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية نوى المقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وتم إنشاؤه بتكلفة مالية بلغت ٦٠ مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪ في انتظار التسليم الابتدائي لبدء العمل بها من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

كما تفقد المركز الطبي بقرية طحانوب، والمقام على مساحة 850 مترا، ويتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 97% بتكلفة 60 مليون جنيه وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية استعدادا للتسليم الابتدائي ومن ثم دخوله الخدمة، ويضم كل مركز طبي "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى وأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات".

كما تفقد المحافظ المركز الطبي بكفر شبين المقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وتم إنشاؤه بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بنسبة 100% في انتظار التسليم الابتدائي لبدء العمل بها من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

وفي ذات القطاع تابع "المحافظ" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمُقامة على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وجرى الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجار صب أعمدة الدور الثالث علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الثاني لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 65%.

الجدير بالذكر أن مستشفى شبين القناطر المركزي تتكون من ستة طوابق (الطابق الأرضي يتكون من صيدلية وقسم الطوارئ والأشعة والطابق الأول مكون من قسم الغسيل الكلوي والعيادات والأسنان وبنك الدم والمعامل، والطابق الثاني مكون من قسم العلاج الطبيعي وعناية مركزة أطفال ومكاتب إدارية، والطابق الثالث والرابع به قسم للإقامة مكون من 120 سرير وقاعات انتظار، والطابق الخامس مكون من قسم الولادة وحضانات الأطفال وقسم المناظير، والطابق السادس مكون من قسم العمليات وقسطرة القلب والعناية المركزة بعدد 27 سرير) وقد شددَّ "الهجان"، على دفع الأعمال لسرعة التسليم فى الموعد المقرر ودخول المستشفى الخدمة بكامل طاقاتها، مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.

وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المشروعات سوف تسهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، موضحا أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المُقبلة.

وأوضح "الهجان"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جولة المحافظ

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