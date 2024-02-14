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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الثلاثاء.. تنظيم الملتقى التوظيفي الأول بجامعة الملك سلمان الدولية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية
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أعلن الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، انطلاق الملتقى التوظيفي الأول للجامعة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من شهر فبراير الجاري بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل في مجالات السياحة والفنادق والهندسة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي ومجال إدارة الأعمال والفنون، ومجال العلوم وصناعة الأدوية والزراعات ومجال اللغات والترجمة ومجال الطب البيطري.

وأشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار سعى الجامعة في تطوير قدرات أبنائها الطلاب للدخول الى سوق العمل وتوفير الفرص في المجالات المختلفة من خلال الملتقى والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات عن احتياجات سوق العمل وإلحاقهم بالمؤسسات بمختلف القطاعات وتعزيز الروابط بين الشركات والطلاب والخريجين، وإقامة ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل الخريج للوظائف المطلوبة.

والجدير بالذكر أن الجامعة قد دعت الشركات والمؤسسات للتسجيل في الملتقى والذي يشتمل على العديد من المحاور منها ريادة الأعمال وورش العمل والاستشارات المهنية وانشطة المحاكاة المهنية، وأكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل في مسارها الساعي على تطوير مهارات الطلاب في المجالات المختلفة وتحسين مساراتهم وقدراتهم والعمل على دعم المشروعات القومية بكل ربوع الجمهورية بكافة الخبرات العلمية والمهنية.

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