طقس دافئ على جنوب سيناء والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 15 درجة، ورياح نشطة أحيانًا 30 كيلو مترًا الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 14 درجات، والصغرى 4 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21.

طابا الصغرى 12 والعظمى 19.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 14.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه من متابعة آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية استمرار وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تتواجد السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة .

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.