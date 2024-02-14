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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي: صواريخ لبنان استهدفت مقر القيادة الشمالي

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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ذكر الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، استهدفت مقر قيادته في الشمال والواقع بمدينة "صفد". 
وأضاف الجيش، في بيان صحفي، أن صواريخ أطلقت على رشقات متتالية من لبنان على نتوعا، والمناره، وعلى قاعدة الجيش في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد على المناطق التي أطلقت منها الصواريخ. 
وأوضحت نجمة داود الحمراء أن امرأة قتلت وأصيب 8 جنود على الأقل في الهجوم. 
وأفادت تقارير كذلك بأن الصواريخ استهدفت "جبل الخليل". 

الجيش الإسرائيلي صواريخ لبنان