كشف حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد إعلامي وضابط شرطة سابق بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد إعلامى وضابط شرطة سابق فى القاهرة.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن مزاعم (إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية) عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد (إعلامى ومالك قناة بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب") لكونه ضابط شرطة سابق.

وبالفحص تبين صدور حكمين قضائيين ضد المشكو فى حقه (مقيم بالقاهرة) لصالح الشاكية فى قضيتين (تبديد - غرامات) والمقضى فى إحداهما بالبراءة، وفى الثانية إلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحق المدنى لصالح الشاكية بمبلغ مالى، وقد قام المشكو فى حقه بالطعن على الحكم، وأن جميع الإجراءات تمت فى الإطار القانونى.