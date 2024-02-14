محافظ أسوان يوجه بسرعة البدء في تشغيل مركز شباب هيكل

قدم أهالى قرية القنان بمركز إدفو شكرهم لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية لتفاعله السريع مع مطالبهم الجماهيرية وتعليماته بسرعة الاستجابة لها وتلبيتها بالشكل المطلوب، ومنها فتح مركز شباب هيكل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والأطفال لممارسة أنشطتهم وهوايتهم المتنوعة وذلك بعد الانتهاء من إنشائه واستلامه من مديرية الشباب والرياضة .

وأكد اللواء أشرف عطية، أن ذلك يعد من الثمار الإيجابية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تنمية الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياه للمواطنين والأهالى بالقرى والنجوع المستهدفة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة .

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 31 من المشروعات الجارية بقرية القنان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تخدم 25 ألف من الأهالى موزعين على 18 قرية ونجع وكفر .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 15 مشروعا بنسب 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى ونقطة الإسعاف، بجانب إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب وأيضاً مكاتب البريد، فضلاً عن مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها .

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم أيضاً تفقد مشروعات إنشاء محطة المعالجة بنسبة 95% ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 85% ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 70% ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بنسبة 55% .

ولفت إلى أنه تم فى نهاية الجولةعقد إجتماع مع عدد من الأهالى بمقر المجلس القروى بحضور أعضاء لجنة حياة كريمة وأيضاً رئيس القرية حيث تم بحث ومناقشة أهم التحديات والمشكلات الجماهيرية ، وتم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتلافى المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة لتقديم خدماتها للأهالى والمواطنين على الوجه الأكمل .

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