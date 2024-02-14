بالصور.. محافظ أسوان: نجاح ملحوظ لتحديث منظومة النقل الداخلي للسيرفيس

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى تحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس، والتى تم تنفيذها لأول مرة من خلال استبدال سيارات الكبود الربع نقل بسيارات ميكروباص حديثة تجاوزت الـ 1700 سيارة للعمل بالعديد من خطوط السير داخل مدينة أسوان، وفى مدن المحافظة المختلفة حيث تحمل طابع الهوية البصرية، لتصل محافظة أسوان لأعلى مستوى من الرقى، الذى يليق بالمكانة الحضارية لعروس المشاتى.

وجاء ذلك النجاح تتويجًا لثمار منظومة عمل لفريق متكامل قام بأفكار خارج الصندوق فى تنفيذ مشروعات عديدة فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل.

كما لفت المحافظ إلى أن ذلك أسهم فى النهوض بالمستوى الخدمى، وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين والأفواج السياحية والزائرين للمحافظة وفقاً لخطة الدولة المصرية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمتلك بذلك عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية البانوراما الجمالية المتكاملة التى تستحقها على خريطة السياحة العالمية.

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