وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس طنطا.. صور

أجرى صباح اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة بإدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية.

بدأت جولة المتابعة في مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة، حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأن إلى تسليم الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني والتي وردت إلى المدرسة، ووجه بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، كما وجه بعدم استخدام العقاب البدني نهائيا، وتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها.

ثم توجه "حسن" إلى مدرسة دار التربية الإسلامية الخاصة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وشهد حصة لمادة الرياضيات، وأشاد بالمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة.

وخلال متابعته بالمدارس اليوم، وجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة، سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية، والإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية، والتوجيه بها، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن مواعيد بث البرامج والمواد التعليمية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، والتأكيد على تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والتي ترد إلى المدرسة أولاً بأول، والاهتمام بتوزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب الحاضرين، والتأكد من صلاحيتها وسلامتها، والتوجيه بالتغذية الصحية السليمة.

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