صافرات الإنذار تدوي في منطقة المنارة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في منطقة المنارة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك بحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن عن تنفيذه عدة عمليات ضد مواقع انتشار لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الثلاثاء.

وفي وقتٍ سابق، تم رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

واستخدم "حزب الله" صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الأخير، بجانب فشل القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي سقطت في صفد، وانقطعت الكهرباء بالمنطقة.