انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

انطلقت اليوم الأربعاء 13 فبراير 2024 الدورة العادية الرابعة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وافتتحت الجلسة بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ووزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ضويهير ذو الكمال، بحسب ما أوردته إذاعة "فانا" الإثيوبية.

وتجمع الدورة العادية المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2024، وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية وكذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي.

وقبيل انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، وصل وزراء خارجية مختلف الدول الأفريقية إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، منذ يوم الاثنين 12 فبراير.

يشار إلى أن هذا الاجتماع المحوري هو مفتاح تنمية أفريقيا، مع التركيز على القرارات الاستراتيجية مثل التجارة والتعليم وتنمية الشباب والنساء والزراعة وتغير المناخ والسلام والأمن والثقافة، من بين أمور أخرى تدفع أجندة القارة إلى الأمام.

كما سيتم عقد الحدث الرئيسي لقمة الاتحاد الأفريقي لهذا العام، وهو الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2024.

ووفقا للإخطار الصحفي الأخير الصادر عن الاتحاد الأفريقي، سيكون السلام والتكامل والتنمية من بين أهم بنود جدول الأعمال طوال قمة الاتحاد الأفريقي الحالية.