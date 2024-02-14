غدا.. "توت وحور" في ضيافة مكتبة مصر الجديدة للطفل

تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل الثنائى الكرتوني "توت وحور"، في الخامسة من مساء غد الخميس، وذلك لمشاركة أطفال المكتبة في قصص حكى ومغامرات تعليمية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفكر والإبداع لدى المتلقى.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن "توت وحور"، هما شخصيات كرتونية نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعى ابتكرهما الكاتب عمرو علي الصوفي من خلال تأليفه لسلسلة من الكتب تحت عنوان "توت وحور"، تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية.

فى بداية اللقاء مع الأطفال تقوم الشخصيات الكرتونية بالترحيب بالحضور من خلال فيديو صمم خصيصا للقاء بعدها يدخل الثنائى فى مغامرات كوميدية تعود بالمشاهد إلى العصور القديمة من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الإسلامية مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والقبطية ينقل من خلالها التاريخ المصرى للاطفال بطريقة جذابة وممتعة ترسخ فى وجدانهم حب الوطن والتفاخر بانتمائهم لهذا الوطن.

أشار حلمى إلى أنه مع تولي الذكاء الاصطناعي لأنشطتنا اليومية وتداخله في شتى المجالات، فمن الضروى تثقيف أطفالنا حول أهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأساسية لما له من قيمة كبيرة في حياتهم، إذ يمنحهم ميزة تنافسية، ويرفع من نسبة تركيزهم، ويعزز خيال الأطفال، ويعزز مهاراتهم في حل المشكلات.

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