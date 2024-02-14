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الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

متحدث الأونروا: تعليق بعض الدول تمويل أنشطة الوكالة أشبه بالضربة القاضية

الاونروا
الاونروا
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قال كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن تعليق بعض الدول تمويلها عن الوكالة أشبه بالضربة القاضية، وسنضطر لإغلاق مقارنا، ووقف عملياتنا في قطاع غزة، اعتبارا من الشهر المقبل حال استمرار تعليق تمويل ودعم الوكالة.

وأضاف ️المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، خلال تصريحاته لبرنامج «صباح جديد» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ بعض الدول اتخذت قرارا بتعليق تمويل الوكالة دون انتظار نتائج التحقيقات بشأن موظفي الوكالة، لافتا إلى أن وقف عملياتنا، سيؤثر على 600 ألف من الطلاب الفلسطينيين في مدارسنا.

وتابع: «لا توجد مؤسسة أخرى أو بديل عن الوكالة يستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة».

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