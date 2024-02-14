بكلمات رومانسية.. محمد كارتر يهنئ شيماء سيف في عيد الحب

حرص المنتج الفني والفنان محمد كارتر على تهنئة زوجته الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد الحب الذي يحتفل به العالم اليوم الأربعاء.

ووجه كارتر رسالة رومانسية لشيماء سيف قال خلالها عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" تعليقا على صورة جمعتهما: "أنا معرفش إيه هو الحب، لكن لو الحب هو إني أبقى مش شايف حد غيرك قدامي، وإني أبقى عايزك ليا لوحدي، ومفيش حاجة في الدنيا ليها قيمة غيرك إنت يبقى أكيد أنا بحبك".

من جهة أخرى، تشارك شيماء سيف، في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل فراولة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة نيللي كريم، وصدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر.