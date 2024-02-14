بالفيديو.. الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت أنه بداية من اليوم الأربعاء سنبدأ بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يتزامن معه أيضا منخفض سطحي على سطح البحر.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الأجواء ستختلف بشكل كبير وسيكون أول حالة من عدم الاستقرار انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية خلال فترة النهار مع وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات.

وتابعت، أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيكون بشكل متفرق على شمال غرب الجمهورية وشمال الصحراء الغربية، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار ستكون أجواء شتوية مائلة للبرودة في المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري إضافة إلى القاهرة الكبرى، بينما أجواء مائلة للدفء في المحافظات الجنوبية.