"يونيسيف" تدعو الأطراف المتحاربة في الكونغو الديمقراطية إلى حماية أرواح الأطفال

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” الأطراف المتحاربة في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حماية أرواح المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال.

ودعا ممثل اليونيسيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية جرانت ليتي جميع أطراف النزاع (المتمردون والقوات المسلحة للكونغو الديمقراطية والميليشيات) إلى حماية أرواح المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال".

وجاء نداء ليتي، هذا عقب مقتل مدنيين، بينهم أطفال، إثر سقوط قذيفة على مخيم "زاين" للنازحين في مقاطعة كيفو الشمالية، وفقا لما ذكر بيان لمكتب "اليونيسيف" في الكونغو الديمقراطية.

واعتبر ليتي، أنه "من غير المعقول أن العائلات التي فرت من العنف تُقتل وتُجرح في مكان كان من المفترض أن يوفر لهم الأمن".

وحثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حكومة الكونغو الديمقراطية على محاسبة الجناة وتعزيز حماية الأطفال وأسرهم.

ووفقا لبيان اليونيسيف، فإن هذا الحادث يعكس الزيادة في عدد الضحايا المدنيين خلال الأسابيع الماضية والناتجة عن الاستهداف المتعمد أو العارض للأشخاص في مواقع إيواء النازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن عدد ضحايا هذا الهجوم، موضحة أن "عدد النازحين الجدد جراء المعارك التي احتدمت خلال الأشهر الماضية كان أعلى من الرقم القياسي الذي كان عليه في يناير 2023؛ حيث بلغ عدد النازحين في مقاطعة كيفو الشمالية حاليا 1.1 مليون نازح، مقابل 591 ألف نازح في أغسطس عام 2023".