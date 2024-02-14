بالفيديو.. البرازيل تتبنى إجراءات صارمة لمواجهة حمى الضنك

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات البرازيلية لاحتواء حمىا لضنك في ريو دي جانيرو، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات الخاصة للكرنفال.

وقامت السلطات البرازيلية بإنشاء 10 مراكز طبية للطوارئ، ويقوم عمال المصالح الطبية بتطهير السيارات وتعقيم السياح، وقد توافد عشرة آلاف زائر للاستمتاع بالاحتفالات السنوية.

فيما سجلت البرازيل أزيد من 512 ألف حالة إصابة بحمى الضنك و75 حالة وفاة، منذ مطلع السنة الجارية في ظل تفشي المرض الذي وضع سلطات البلد الجنوب أمريكي في حالة تأهب.

ويجري التحقيق في 340 حالة وفاة أخرى لاحتمال علاقتها بالفيروس الذي ينقله البعوض.