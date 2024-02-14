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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

في عيد الحب.. إعلان الانفصال رسميًا بين شيري عادل وطارق صبري

الفنانة شيري عادل
الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري
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أعلنت الفنانة شيري عادل خبر انفصالها عن الفنان طارق صبري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، حيث قالت: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

أثارت حالة من الجدل الشديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان خبر الانفصال، وقام الثنائي بحذف صورهما معًا في توقيت واحد على حساب كل منهما.

وبجانبه، تعيش الفنانة شيري عادل حالة من النشاط الفني حيث إنها نشرت مجموعة صور من كواليس مسلسل "الوصفة السحرية" الذي يشارك في بطولته كل من؛ إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

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