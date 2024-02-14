دخول 73 شاحنة مساعدات انسانية وطبية لغزة و6 حاملات وقود عبر معبر رفح

واصلت السلطات المصرية اليوم الاربعاء فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحي الفلسطينيين وادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وقد شهد معبر رفح البري أمس الثلاثاء أدخال 73 شاحنة مساعدات فلسطينية الي قطاع غزة و27 شاحنة تجارية للقطاع الخاص كما جري أدخال 4 شاحنات غاز طهي طعام وشاحنتي سولار كما يجري صباح اليوم أدخال 6 شاحنات وقود وغاز طهي طعام الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كما أستعد الهلال الاحمر المصري اليوم لأرسال دفعة مساعادات فلسطينية جديدة لمعبر العوجا استعدادا لادخالها لقطاع غزة بواقع 150 شاحنة مساعدات فلسطينية كما استعد مطار العريش الدولي اليوم لاستقبال طائرات مساعدات فلسطينية جديدة من عدة دول عربية.

وكشف بيان الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 582 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 466 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 106 طائرات حملت وفودًا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح، ومخازن المساعدات بالعريش، والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.