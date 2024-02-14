أليو ديانج مهدد بالغياب عن الأهلي لمدة شهرين بسبب غضروف الركبة

يخضع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه من الخضوع لعملية جراحية في الركبة أو الاكتفاء بالتأهيل فقط.

وتعرض أليو ديانج للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق وهي نفس الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة ولكن هذه المرة زادت الآلام بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة إفريقيا.

وكشف مصدر بالأهلي أن “ديانج” خضع لفحوصات طبية في الـ48 ساعة الماضية، ولكنه سيجري فحص طبي شامل لحسم القرار النهائي بشأن التدخل الجراحي من عدمه.

وأضاف المصدر أن الفحص الطبي الأخير أثبت حاجة اللاعب للخضوع لعملية في غضروف الركبة ولكن هناك اتجاه داخل الجهاز الطبي لعدم التعجل خاصة أن التدخل الجراحي وخضوع أليو ديانج لعملية تنظيف في الركبة تجعله يغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين وهو ما يضع الجهاز الفني في أزمة خاصة في ظل اصابة أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية.

وأعلن الأهلي غياب ديانج عن مباراة شباب بلوزداد الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.