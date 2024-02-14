استقبال 4 مصابين من غزة في معهد أورام دمياط

استقبلت محافظة دمياط ٤ مصابين جدد من مصابي غزة في فلسطين، حيث تم استقبالهم في معهد أورام دمياط ليصبح إجمالي عدد الفلسطينيين الموجودين في مستشفيات محافظة دمياط ٢٩ فردا من بينهم ١٢ مصابا والباقي سيدات ورجال وأطفال .

وقامت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط بزيارة المصابين وذويهم لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة الاستجابة لها حيث قال أحمد عوض الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط أنه تم زيارة كافة الموجودين في مستشفى دمياط التخصصي ومعهد أورام دمياط وتم حصر احتياجاتهم بالتعاون مع مديري المستشفيات للعمل على تلبيتها فى أسرع وقت .

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة .

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و الدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.

فيما وقد حرصت "المحافظ" على التواصل مع الطاقم الطبى الذى كان فى استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، وتواصلت الدكتورة منال عوض أيضًا مع المصابين وذويهم حيث أعربت عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم .

وأكدت محافظ دمياط، تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، والوقوف بجانبهم فى تلك الظروف العصيبة التى يمر بها قطاع غزة فى إطار التعاون الوثيق والتضامن بين الشعبين المصرى والفلسطينى.