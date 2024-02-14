الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

قال هيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية.

ويشهد الأربعاء أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

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