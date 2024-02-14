غدًا.. الإبداع الفني يعرض 5 أفلام ضمن عروض خميس السينما الفلسطينية

يشهد مركز الإبداع الفني، في السادسة من مساء غد الخميس، أمسية سينمائية جديدة بعنوان "أثر الفيلم القصير في السينما الفلسطينية" وذلك ضمن أمسيات البرنامج الفني "خميس السينما" الذي تعده الناقدة شاهندة محمد علي، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

يعرض خلال الأمسية مجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة التي نجحت في حصد الجوائز والإشادات الدولية، وتعريف العالم بقضيتنا منها: فيلم "عينى" للمخرج أحمد صالح، وهو فيلم تحريك يتناول حياة بعض الصبية، يجمع بينهم شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان.

والفيلم الروائى القصير "الببغاء" للمخرجة دارين ج. سلّام والمخرج أمجد الرشيد، حيث يحكي الفيلم عن أفراد عائلة يهودية تونسية يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين.

وكذلك فيلم "خمسة أولاد وعجل" للمخرج سعيد زاغة، والذي تدور أحداثه حول مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، إلى جانب فيلم "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، والذي يحكى عن نجاح شابان فلسطينيان في اكتشاف طريقة مبتكرة لتسجيل الموسيقى للحاق بالموعد النهائي لمسابقة.

وتختتم الأمسية بعرض فيلم "بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل، والذي تدور أحداثه حول شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم.