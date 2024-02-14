«رفيقة روحي» هدية سليم عساف لجمهوره بمناسبة عيد الحب

يستعد الفنان سليم عساف لطرح أغنية جديدة بعنوان "رفيقة روحي" غدًا الخميس، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب حول العالم.

وطرح عساف البرومو التشويقي لأغنيته "رفيقة روحي" عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" وكتب تعليقا عليها:"انتظروا أغنيتي الجديدة رفيقة روحي يوم الخميس الساعة ٧ ليلا بتوقيت بيروت، عيد حب سعيد".

يذكر أن سليم عساف طرح مؤخرا أغنية "قلبي حديد" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج جاد شويري وتم تصويره في برشلونة.

وقبلها طرح سليم أغنية "جمالو" التي تعاون خلالها مع الفنان جاد شويري في إخراج الفيديو كليب وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ.