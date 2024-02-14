مانشستر سيتي يهزم كوبنهاجن ويضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فوزًا مُقنعًا على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "باركن" ضمن ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

قدم مانشستر سيتي أداءً جيدًا في الشوط الأول، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل هدفين.

افتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص ماجنوس ماتسون الفارق لكوبنهاجن في الدقيقة 34، لكن فيل فودين عاد ليُسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 90+2.

تحسن أداء كوبنهاجن في الشوط الثاني، وهدد مرمى مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس إيدرسون مورايس حال دون تسجيله.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي

الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

وستشهد مباراة الإياب صعوبات لمانشستر سيتي حيث سيسعى كوبنهاجن لتقديم أداء أفضل لكن السيتي يملك حظوظًا أكبر للتأهل للدور ربع النهائي.