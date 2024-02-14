التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى عقار بالشرابية

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الشرابية، كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شخص مصاب بنزيف داخلي وكسور بالجمجمة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.



وتبين أن المتوفى سقط من الطابق الرابع على رأسه، مما تسبب في تهشم الجمجمة بالكامل وحدوث نزيف داخلي تسبب في وفاته، على الفور أثناء إصلاحه ماسورة صرف صحى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتم تحرير المحضر اللازم.