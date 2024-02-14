دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على لايبزيج

حقق ريال مدريد فوزًا هامًا على مضيفه لايبزيج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ريد بول أرينا" مساء الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان نجم المباراة بلا منازع هو الحارس أندريه لونين، الذي تصدى لتسع كرات صوبت على مرماه، على مدار شوطي المباراة، وحافظ على نظافة شباكه.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول، وهدد مرمى لايبزيج في أكثر من مناسبة، بينما لم ينجح لايبزيج في خلق أي فرص خطيرة على مرمى ريال مدريد.

ونجح إبراهيم دياز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.

تحسن أداء لايبزيج في الشوط الثاني، وهدد مرمى ريال مدريد في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس لونين حال دون تسجيله.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: كارفخال، تشواميني، ناتشو، ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، توني كروس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور

ستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، في معقل الميرينجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

ومن المتوقع أن يواجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في مباراة الإياب، لكنه يملك حظوظًا أكبر للتأهل للدور ربع النهائي.

سيسعى لايبزيج لتقديم أداء أفضل في مباراة الإياب وتحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي.