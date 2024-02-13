وزير الرياضة يشهد اليوم السنوى للموسم الثالث لمشروع متطوعي وزارة الشباب YLY

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالمركز الأولمبي بالمعادي وبمشاركة ٣٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات العامة.

قبيل بدء اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتفقد الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة التي قام بها شباب المبادرة منذ بداية اليوم.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرات الشبابية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية مبادرة شباب يدير شباب كأحد أهم المبادرات الشبابية التي استطاعت أن تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا علي حرص وزارة الشباب والرياضة علي تقديم كل الدعم للمبادرة التي باتت منتشرة في جميع المحافظات، وتلقى الإشادة من كافة الجهات.



وأكد "صبحي" علي اهتمام الدولة المصرية والقبادة السياسية بالشباب، ومدى تأثير مشروع " شباب يدير شباب" فى الشارع المصرى وفى الشباب.