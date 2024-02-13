فعاليات عالمية في أكبر مؤتمر رياضي تحتضنه مصر

تستعد مصر لاستقبال الحدث الكبير القمة العالمیة لصناعة الریاضة، المعروفة باسم Football Access The Third والتي تقام خلال يومي 16 و 17 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تكون ھذه القمة استكشافا حاسما للجوانب التقنیة والإداریة والتنظیمیة ضمن صناعة الریاضة والعمل على تطويرها، ويشرف على الافتتاح قادة متمیزون في عالم الریاضة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزیر الشباب والریاضة، وھاني أبو ریدة، عضو المجلس الأعلى فيفا، والرئيس الشرفي للقمة، ومحمد فضل، رئیس القمة، وھیثم عبد العظیم.

ویعد ھذا التجمع فرصة لجذب الحضور من الاتحادات الریاضیة الدولیة والإقلیمیة، ومختلف الأندیة الریاضیة، وطلاب الجامعات، والمتحمسين لصناعة الریاضة العالمیة.

ووضع المؤتمر العديد من الفعاليات من ببنها:

المسرح الرئیس وهو قلب الحدث حیث ستنطلق الجلسات والمحاضرات والمناقشات. التي تنطلق في الیوم الأول بحفل افتتاح كبیر، مما یعد أساسا لمناقشات مفیدة.

منطقة المعارض وسيكون مركز للعارضین والمعارض والشركات الناشئة والرعاة. سیتم عرض فرص العمل من قبل شركات عالمية كبيرة.

صالة VIP: وهي مساحة حصریة للتواصل، تجمع بین الشخصیات المھمة من مختلف القطاعات لتعزیز التعاون.

الاستوديو وستكون هناك مساحة مخصصة للمقابلات والبودكاستات تستضیف الشخصیات العامة والشركات الناشئة والضیوف المتمیزین.

وتتضمن الفعاليات عدد كبير من الأحداث على النحو التالي

فعالية نادي زد لكرة القدم: وتضم منطقة لعب رقمیة، تقدم تجربة فریدة لعشاق كرة القدم.

تجربة متحف الریاضة: نشاط يقدمه القمة نفسھا، ویقدم رحلة جذابة عبر تاریخ وتطور الریاضة.

كما سيكون هناك فعاليات فرعیة تشمل تفعیلات مثیرة مثل كتافلام وأرقام، حیث یركز كتافلام على الترفیه من خلال الألعاب العقلیة والأسئلة، في حین تقدم أرقام رؤى تجاریة.

وقال محمد فضل رئيس قمة Football Access Summit انها تهدف إلى أن تكون دافعا للتغییر الإیجابي في صناعة الریاضة ویجمع بین العقول والأفكار، وتعزيز الابتكار والتعاون. معا، نحن نشكل مستقبل الریاضة العالمیة."

أضاف ان القمة ستكون منصة فریدة للقادة في الصناعة، والمتحمسین، والمحترفین لاكتساب الرؤى القیمة وتعزیز التعاون في المشھد المتطور باستمرار للریاضة العالمیة.