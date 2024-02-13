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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتعادل سلبيًا مع لايبزيج في الشوط الأول

ريال مدريد ولايبزيج
ريال مدريد ولايبزيج
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انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة ببطء، مع سيطرة ريال مدريد على مجريات اللعب دون خطورة حقيقية على مرمى لايبزيج.

سنحت بعض الفرص لكلا الفريقين، لكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، وتميز الفريقان بأداء دفاعي قوي، مما صعب مهمة الوصول إلى المرمى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: كارفخال، تشواميني، ناتشو، ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، توني كروس

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور

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