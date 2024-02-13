دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتقدم على كوبنهاجن في الشوط الأول

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته ضد كوبنهاجن في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق كيفين دي بروين.

لم يستسلم كوبنهاجن، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 34 من زمن المباراة عن طريق ماجنوس ماتسون.

وفي الدقيقة 45، عاد مانشستر سيتي للتقدم عن طريق برناردو سيلفا، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي

الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند