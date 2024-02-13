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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم 5 سيارات بالإسكندرية

الحادث
الحادث
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وقع مساء اليوم حادث تصادم مروع بمنطقة العامرية غرب محافظة الاسكندرية، بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص، بالقرب منكوبري الثروة السمكية

نتج عن الحادث مصرع 15 شخصا كما أصيب 7 آخرين في حادث تصادم مروري وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الاولية للحادث ان مصادمة وقعت بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4سيارات ميكروباص أدت لانقلاب أحداها واحتراق الاخري بالإضافة إلي وجود سيارة اخري أسفل السيارة النقل، جري اطفاء السيارة ومحاولة إنقاذ ركاب السيارات الاخري، وتم نقل المصابين الي مستشفي العامرية والعجمي النموذجي، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع 15 شخصا ابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارات بالإسكندرية