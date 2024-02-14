المقاولون العرب يستضيف إنبي في الدوري

يحل فريق إنبي ضيفًا على المقاولون العرب في، الرابعة عصرًا، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأحمر، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق البترولي المباراة بمعنويات مختلفة بعد إسناد الإدارة الفنية سيد ياسين والذي تولى قيادة إنبي مؤخرا بعد رحيل تامر مصطفى، لذا يسعى الجهاز الفني الجديد إلى تحقيق الفوز الأول في بداية المشوار.

ويحتل الفريق البترولي المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة.

ويدخل المقاولون العرب المباراة بنفس المعنويات خاصة أنه تم إسناد المهمة الفنية لذئاب الجبل إلى محمد عودة بعد رحيل شوقي غريب، وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى لعودة الدوري، ويحتل المقاولون العرب المركز 16 برصيد 7 نقاط.