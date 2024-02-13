تفاصيل حادث الإسكندرية المروع.. ومصرع 15 شخصًا

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بمنطقة العامرية،، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع، لعدة سيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وفور تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور. وبعد الفحص تبيَّن أن الحادث نتج عن تصادم عدة سيارات؛ مما أدى إلى وفاة 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

قامت إدارة مرور الإسكندرية بتسيير حركة المرور وإزالة آثار الحادث من الموقع، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق في الأسباب والمُلابسات الدقيقة للحادث.