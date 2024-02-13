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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تفاصيل حادث الإسكندرية المروع.. ومصرع 15 شخصًا

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي
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شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بمنطقة العامرية،، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع، لعدة سيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وفور تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور. وبعد الفحص تبيَّن أن الحادث نتج عن تصادم عدة سيارات؛ مما أدى إلى وفاة 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

قامت إدارة مرور الإسكندرية بتسيير حركة المرور وإزالة آثار الحادث من الموقع، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق في الأسباب والمُلابسات الدقيقة للحادث.

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