في ذكرى وفاته.. أبرز أعمال عباس فارس المسرحية

تحتفي الأوساط الفنية، اليوم الثلاثاء، بذكرى وفاة الفنان عباس فارس، أحد أبرز نجوم الفن، الذي برع وأجاد العديد من الشخصيات الدرامية سواء في المسرح او السينما او التليفزيون، فقد عُرف من خلال أدواره المتميزة منها: العمدة، والباشا، والشيخ، والأفندي، وغيرها فكان الفيلم التاريخي "وا إسلاماه" الذي عرض في العام 1961م يمثل علامة فارقة في حياته الفنية وقدم خلاله دور الشيخ "العز بن عبدالسلام" والذي لاقي قبولا كبيرا، وأتعبه العديد من الأعمال.

شقاء الأبناء نقطة الإنطلاقة في حياة عباس فارس المسرحية

ولد ابن حي المغربلين بالقاهرة عباس فارس في الثاني والعشرين من أبريل عام 1902، وكانت بدايته الفنية في فيلم "بنت النيل" عام 1928، ثم انضم إلى إحدى فرق الهواة وقدم عرضا مسرحيا بعنوان "شقاء الأبناء" وهو في سن الخامسة عشرة من عمره، وانتقل إلى فرقة جورج أبيض والذي أسند له المشاركة في عرضين "ماكبث"، و"عطيل" لرائد المسرح العالمي الإنجليزي وليم شكسبير، والتحق بعدها إلى فرقة نجيب الريحاني المسرحية وقدم معها أوبريت "العشرة الطيبة" من تلحين فنان الشعب سيد درويش، والذي أعيد تقديمه مرة أخرى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برؤية فنية جديدة.

شارك عباس فارس في العديد من الأعمال المسرحية منها على سبيل المثال وليس الحصر: "شهر زاد، وعلي بابا، والمرأة الجديدة، والحماة، وأهل الكهف، وإبليس وشركاه، و30 يوم في السجن، وحسن ومرقص وكوهين، وكان غيرك أشطر، وحلاة زمان" وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا طوال مدة عرضها.

أهل الكهف

إحدى روائع الأديب توفيق الحكيم المسرحية، التي تدور أحداثها حول صراع الإنسان مع الزمن، وقد تميز توفيق الحكيم بالمسرح الذهني، حيث شارك بطولتها الفنان عباس فارس مع كوكبة من نجوم الفن، ومن إخراج زكي طليمات.

30 يوم في السجن

وهي مسرحية كوميدية، قدمت في 1959، وتدور أحداثها في اطار كوميدي حيث يزور "أمشير" صديقه الثري "مدحت بك الشماشيري، والذي يطلب منه دخول السجن شهرا بدلا منه في حكم صدر عليه بعد إصابته لأحد الأشخاص، بينما يحاول "مدحت" التودد لـ"أزهار"، فتكتشف خطيبته "سهير" نزواته وجرائمه وتقع في حب "أمشير"، وتتوالى الأحداث.

المسرحية من بطولة الفنانين: عادل خيري، وماري منيب، وميمي شكيب، وسعاد حسين، وعباس فارس، ومحمد الديب، ومحمود لطفي، ونجوى سالم، ومحمد شوقي، وفيكتوريا حبيقة، ومن تأليف تجيب الريحاني، وبديع خيري. وقد حققت المسرحية نجاحا كبيرا، وقدمت في السينما المصرية بنفس الاسم وأبطال جدد.

مسرحية 30 يوم في السجن

حسن ومرقص وكوهين

تُعد مسرحية "حسن ومرقص وكوهين" من أبرز الأعمال التي جمعت بين العملاقين الكبيرين وأحد مؤلفي الكوميديا نجيب الريحاني، وبديع خيري، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي، حيث يمتلكون حسن، ومرقص، وكوهين، صيدلية ومخزنا للأدوية وصيدلية، ويعمل لديهم "عباس"، وفي إحدى الأيام يرث "عباس" ثروة ضخمة حتى يصل الخبر إلى "مرقص" قبل وصوله لـ"عباس" فيجتمع "مرقص" مع حسن وكوهين، ويقررون الاستفادة من ثروة "عباس" بأن يوقعوا معه عقد عمل بأجر كبير، فتتوالى الأحداث.

والعمل من بطولة الفنانين: عادل خيري، وميمي شكيب، وعباس فارس، وعدلي كاسب، ومحمود لطفي، ومحمد شوقي، وآخرون، ومن إخراج سعيد أبو السعد.

وفي الثالث عشر من فبراير عام 1978 رحل الفنان عباس فارس عن عالمنا تاركا إرثا فنيا ضخما في مختلف القنوات الفنية سواء في السينما، والمسرح، والتليفزيون، والإذاعة، وتظل أعماله الفنية حاضره في أذهان الجميع.