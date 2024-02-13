مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع وإصابة 22 شخصًا.



تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، ووجود حالات وفاة ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، والجثث جرى توزيعها على عدد من المشارح في الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة.