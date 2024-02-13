غدًا.. الأنصارى يشهد المباراة النهائية في دوري مراكز الشباب بالفيوم

تقام فى الثانية ظهر غد الإربعاء المباراة النهائية فى دورى مراكز الشباب فى الفيوم بين فريقى هوارة وابو جنشو والتى تقام بملاعب المدينة الرياضية فى دمو.

يشهد المباراة الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور محمد التونى معاون المحافظ والدكتور عاصم مرسى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم وخالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواى.

كان قد شارك فى دورى مراكز الشباب بالفيوم 16 فريقا يمثلون مراكز شباب ابو جنشو والحامولى والنزلة وابشواى وطبهار وقصر بياض وسيلا وترسا وقلمشاه والعدوة وهوارة المقطع والشهيد محمد رمضان وفانوس وسورس ومنشاة الجمال وسرسنا.

وفى الدور قبل النهائى التقى فريق ابو جنشو مع العدوة وتمكن الاول من الفوز بينما فاز فريق هوارة على فريق مركز شباب فانوس ليلتقى هوارة وابو جنشو فى المباراة النهائية.

وقد قام بادارة المباريات حكام كرة القدم بالفيوم باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالمحافظة والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن محمد سامى مسئول لجنة المسابقات فى منطقة كرة القدم بالفيوم.

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من عمر عيد عبد الغنى وبسام عبد المهيمن ومصطفى كامل وحسام احمد حكم رابع.