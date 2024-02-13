وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بالأئمة بإدارة إطسا شرق عقب الانتهاء من المقرأة

التقى الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بالأئمة بإدارة إطسا شرق عقب الانتهاء من المقرأة، جاء ذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية.

وأكد "الشيمي" أن المساجد أصبحت مركزا لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأن التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد بأوقاف الفيوم سوف تتضاعف في شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد المساجد إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى،مؤكدًا أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولاسيما بين النشء والسيدات.

وأكد أن المديرية ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.