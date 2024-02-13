فريق "مسرح علوم المنصورة" يفوز بالمركز الأول بالمهرجان المسرحي للعام الحالي

فريق تمثيل يستطيع بأدائه المتميز أن ينقلك إلي زمن الفن الجميل، عندما تري أدائهم علي المسرح تشعر كأنك أمام ممثلين كبار، فعلي الرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم ، يتقمصون أداورهم ويتقنون أداءهم المسرحي الي حد إقناع الجمهور، وهو فريق المسرح بكلية العلوم جامعة المنصورة الذي فاز بالمركز الأول بالمهرجان المسرحي لعام 2024 /2023.

شارك الفريق في شهر فبراير الجاري في مهرجان إبداع 12 الموسم الثانى عشر للعام 2024 فى المجالات الأدبية والعلمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تقول هناء ثروت مشرف اللجنة الثقافية بالكلية أن طلاب وطالبات الفريق حصدوا العديد من الجوائز في التمثيل المسرحي ويبلغ عددها 15 جائزة تقريبا.

وقال يوسف يحيي قائد الفريق، بدأنا في عرض بروفات تدريبية علي العرض الفائز بعنوان” تأثير جانبي" منذ منتصف شهر أغسطس العام الماضي. وحصدنا المركز الثاني خلال العام الماضي علي مستوي جامعة المنصورة عن عرض بعنوان"بانوبيتكون" وتم تصعيده إلي مهرجان إبداع.



الفريق حصد المركز الثاني أيضا علي مستوي جامعة المنصورة وصعد إلى مهرجان إبداع الموسم 10، ومهرجان الملتقي الدولي.

وتابع " يحيي" أن العرض المشارك في ابدا ع هذا العام تحت عنوان "تأثير جانبي من إخراج" محمد حسن" وتأليف "محمد السوري " والفربق حصد المركز الأول بمهرجان ابداع الموسم 12، ومن المقرر أن قدم عرضه المسرحي يوم السبت الماضى فى 10 شهر فبراير الجاري على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلي أن الفريق صعد إلي مهرجان إبداع للعام الثالث علي التوالي، مؤكدا أن عرض "تأثير جانبي" يناقش القضايا المجتمعية الأسرية وبخاصة الضغوطات التي تمارسها بعض الأسر علي أبنائها، بالإضافة إلى الإهمال والتفرقة بين الأبناء، وذلك بناء على أعراف مجتمعية خاطئة توارثتها الأجيال، دون الأخذ بعين الاعتبار، الفروقات الفردية بين الأبناء ومقدرة كل فرد على التحقيق والتأثير، وما يترتب على هذه التربية الخاطئة التي توارثتها الأجيال من تأثير جانبي على المجتمع ككل، كما يناقش الفرق بين الحب والاحتياج والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم سلوك هؤلاء الأطفال الناتجين عن هذه الأسر بالطريقة الخطأ.

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة "داليا خليفة"، مدير إدارة النشاط الفني بالإداره العامة لرعاية الطلاب جامعة المنصورة، أن إدارة النشاط الفني تدعم الأنشطة الطلابية علي مستوي الجامعة في عدة مجالات ومنها مجال المسرح والموسيقي والكورال، ومجال الفنون التشكيلية.

وأشارت "خليفة" إلي أنه بالنسبة إلي مجال المسرح فإن الإدارة تنظم مهرجان المسرح علي مستوي الكليات بالجامعة خلال الترم الأول والثاني.

وتابعت “خليفة” أنه بناء علي ذلك يتم مخاطبة جميع الكليات بالجامعة بأن هناك مهرجان مسرحي، موضحة أن كل كلية لديها جهة إنتاج عرض مسرحي ولديها فريق مسرحي خاص بكل كلية، مشير إلى أنه يتم تنظيم مهرجان علي مستوي الجامعة يضم الكليات المشاركة.

وقالت إن لجنة التحكيم تكون متخصصة من المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرة إلي أنه ويتم تصعيد الفرق الفائزة بالمركز الأول والمركز الثاني إلي المشاركة بمهرجان إبداع كل عام، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن تلك المراكز تنافس علي مستوي الجامعات.

كما أكدت: أنه العام الماضي صعد الفريق المسرحي من كلية الصيدلة جامعة المنصورة لمهرجان إبداع 11، وفازت بالمركز الثاني علي مستوي الجامعات في مستوي الجامعات.

وأضافت أنه تم تصعيد العام الجاري عرض بعنوان "تأثير جانبي" لفريق المسرح بكلية العلوم جامعة المنصورة، للمشاركه في إبداع 12، وتابعت أنه تصعيد عرض لفريق المسرح بكلية الصيدلة مؤلف لينين الرملي، ويحلم الفريق بالشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا علي خطي كبار نجوم المسرح.

يذكر أن الفريق المسرحي تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور “ محمد عطية البيومي ” نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور “أسامة العيان” عميد كلية العلوم، و“محسن زهران “ وكيل كلية علوم المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور" محمد سرايا" منسق الأنظمة الطلابية، و"أحمد العشري“ مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنصورة والدكتورة ”داليا خليفة “ مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنصورة، والدكتورة ”رانيا ذكي" منسق الأنشطة الطلابية بكليه العلوم، و"أحمد ناصف" مدير عام رعاية الطلاب بكلية العلوم، وهناء ثروت مشرف اللجنة الثقافية بالكلية.