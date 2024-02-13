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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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منخفض جوى على البحر المتوسط.. الأرصاد توضح سبب عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

منخفض جوى على البحر
منخفض جوى على البحر المتوسط
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بعد أن عاشت البلاد أجواء دافئة مستقرة خلال الفترة الماضية  كشفت هيئة الأرصاد الجوية،  عن عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد اعتبارا من غدا الأربعاء ، ويرجع ذلك الى  تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.


وطلبت الارصاد من المواطنين متابعة كافة النشرات والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

الارصاد الاجواء الشتوية عدم الاستقرار