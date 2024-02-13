الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، بداية من غدا الأربعاء، حتي الجمعة 16 فبراير الجاري، حيث يحدث انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ونشاط رياح علي اغلب الانحاء مما يزيد من برودة الطقس، وتتراوح درجات الحرارة الصغري علي المدن الجديدة في القاهرة الكبرى من 8_9 درجات.

ويتكون الثلوج علي قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغري الي اقل من صفر درجة.

كما تسقط الامطار متفاوتة الشدة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

يشهد الاربعاء 14 فبراير امطار متوسطة ورعدية على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأمطار خفيفة علي مناطق من خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد وتمتد الي مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وسينا والقاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد.

ويشهد الخميس 15 فبراير، أمطار متوسطـة الي غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وامطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما يشهد الجمعة 16 فبراير امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.