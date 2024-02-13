دوري أبطال أوروبا.. هالاند على رأس هجوم مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة كوبنهاجن، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

اعتمد جوارديولا، في التشكيل على العديد من اللاعبين المخضرمين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، مثل إيدرسون، دي بروين، ودياز.

ويتمتع العديد من لاعبي التشكيل بالسرعة والمهارة، مما يهدد دفاعات الخصم ويصعب مهمة مراقبتهم، إلا أن التشكيل يضم بعض اللاعبين الشباب الذين لا يملكون خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، مثل فودين وجريليش.

وسيركز مانشستر سيتي على هالاند بشكل كبير في الهجوم، مما قد يسهل مهمة دفاع كوبنهاجن في مراقبته.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي

الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند

يتوقع أن يسيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة، نظرا لقوته وخبرته في دوري أبطال أوروبا، سيعتمد مانشستر سيتي على هجومه القوي، بقيادة إيرلينج هالاند، لتحقيق الفوز.

