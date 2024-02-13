أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و مائل للدافىء علي شمال الصعيد و دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء .

ويشهد الاربعاء امطار متوسطة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وسيناء و القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 25 العظمي والصغرى 11 درجة .