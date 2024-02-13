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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

بدء فعاليات ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظم إتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر اليوم ملتقي إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية الأنشطة الطلابية وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

يأتى ذلك في إطار حرص الجامعة وإتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة على القيام بدور فعال في تنمية الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة وذلك بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ويستمر الملتقي على مسرح كلية التربية فى الفترة من ١٣ حتى ١٥ فبراير الجارى

ويتناول اليوم الأول لملتقي إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة عددا من الورش التدريبية منها مهارات التواصل والعمل الجماعي ويحاضر بها  المدرب أحمد عاطف، العلامات التجارية ويحاضر بها المدرب مصطفى محمد ، تعليمات الشركات مع المدرب باسل محمد

ينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي إتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وتحت الإشراف التنفيذي  طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب،  ، الطالبة مريم خالد  رئيس اتحاد طلاب الجامعه ، الطالب مصطفي محمد امين مساعد اللجنه الثقافية ، الطالب علي حسن  أمين اللجنه الثقافية

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