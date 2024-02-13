دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام لايبزيج

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل لاعبيه الذي سيواجه لايبزيج الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد أنشيلوتي على هجوم قوي بقيادة فينيسيوس جونيور، وخط وسط متميز بوجود كروس، بالإضافة إلى العديد من العناصر التي لديها خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: كارفخال، تشواميني، ناتشو، ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، توني كروس

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور

ويُتوقع أن تكون المباراة صعبة على ريال مدريد، حيث يُقدم لايبزيج أداءً قويًا في الدوري الألماني هذا الموسم، بينما يُعاني ريال مدريد من بعض الإصابات في خط الدفاع، ما قد يُعيق أدائه في المباراة.