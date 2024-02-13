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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل صحة المنوفية تتفقد مستشفى بركة السبع المركزى

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم بالمرور علي مستشفي بركة السبع حرصاً على متابعة ما يخص الصحة بالمنوفية.

 تفقدت وكيل الوزارة أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب والعناية المتوسطة، وقامت بالاطمئنان علي حالة المرضي ، ومتابعة النواقص من المستلزمات الطبية وحل أي معوقات ومتابعة تشغيل الغرف بالقسم الداخلي وتجهيزها ، كما تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد القرشي مدير المستشفي ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية 
، الدكتور محمد أبو الروس وكيل المستشفي ، والدكتورة آية مسعد فرج نائب المدير ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة للمستشفيات بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على مدي الأنضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

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