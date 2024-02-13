ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين يناقش عددا من القضايا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القضايا العاجلة المتعلقة بالشؤون الدفاعية والسياسية الخارجية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وخلال الاجتماع، أكد بوتين على ضرورة تبادل المعلومات حول القضايا الأساسية المتعلقة بوزارتي الدفاع والخارجية في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء "تاس" الروسية أن الاجتماع شمل عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، بما في ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.

تأتي هذه الدعوة في إطار استمرار جهود الحكومة الروسية لمتابعة القضايا ذات الأهمية العالية وضمان التحضير الجيد للتحديات القادمة، وهو ما يعكس التزام روسيا بتعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الداخلي والدولي.
 

بوتين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف