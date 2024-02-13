بوتين يناقش عددا من القضايا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القضايا العاجلة المتعلقة بالشؤون الدفاعية والسياسية الخارجية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وخلال الاجتماع، أكد بوتين على ضرورة تبادل المعلومات حول القضايا الأساسية المتعلقة بوزارتي الدفاع والخارجية في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء "تاس" الروسية أن الاجتماع شمل عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، بما في ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.

تأتي هذه الدعوة في إطار استمرار جهود الحكومة الروسية لمتابعة القضايا ذات الأهمية العالية وضمان التحضير الجيد للتحديات القادمة، وهو ما يعكس التزام روسيا بتعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الداخلي والدولي.

