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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه الفيوم تنظم ورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات 

جانب من الدورة
جانب من الدورة
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قامت إدارة التوعية  بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ ندوة توعية وورشة لتعليم مبادئ اعمال السباكه الخفيفة للسيدات المترددات على القوافل الطبية بقرية أبو شنب بمركز ابشواى، وذلك ضمن خطة العمل مع مديرية الصحة بالفيوم ومسئولى القوافل الطبية.

 وجاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وقال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن هناك تعاون مثمر وبناء بين مديرية الصحة بالفيوم خاصة إدارة  القوافل الطبية والتى يتم تنفيذها أسبوعيا داخل قرى محافظه الفيوم، وذلك من أجل توعية السيدات بأهمية مياه الشرب وطرق الحفاظ عليها من الأهدار وحماية مصادر المياه من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة. 

وتابع: بجانب تعليمهم مبادى السباكه الخفيفة لإصلاح الاعطال البسيطة في السباكه المنزلية حفاظا على كل نقطة مياه من الأهدار والاستغناء عن السباك والاستعانه به فقط فى الأعمال التى تحتاج إلى تدخله.

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