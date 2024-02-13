فيديو.. بهاء سلطان يطرح أغنية "مارتحناش"

طرح النجم بهاء سلطان أغنية تحمل اسم "مارتحناش" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “مارتحناش” من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية.

https://www.youtube.com/watch?v=mDOBANBC_gY

تقول كلمات الأغنية : أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا، وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه، بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه، فضل معانا ولا منه غريب علينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا .

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا على موقع يوتيوب "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



وقبلها طرح بهاء عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل، و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.